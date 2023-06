Festival For Friends staat opnieuw voor de deur: “De weergoden blijven ons elk jaar goedgezind”

Het concept blijft hetzelfde, in de voormiddag is er brunch en start het voetbaltornooi met 32 ploegen. ‘s Avonds volgt het echte festivalgebeuren. Het voetbaltornooi kan je zelfs live volgen. Het feestgedeelte ‘s avonds is voor het eerst betalend. Tickets kosten 14 euro. “Met ruim 2.000 bezoekers vorig jaar kunnen we op de huidige locatie op kwantiteit niet veel beter doen”, zegt Gaël Agneray. “Maar we kunnen wel nog verbeteren op kwaliteit. Dat hebben we vooral gezocht in onze line-up. Terwijl we vroeger één headliner hadden, hebben we er deze keer drie. Dat vraagt natuurlijk ook een groter budget, vandaar dat we het festival niet langer volledig gratis konden laten doorgaan.” De line-up mag er dit jaar inderdaad meer dan zijn met onder andere TLP, Faisal en Vunzige Deuntjes Soundsystem.