Kunstenaar schilder Chris De Smet stelt tentoon in KultuurTHuis Henri

MelleIn KultuurThuis en Kaffee Henri in Melle stelt schilder en kunstenaar Chris De Smet (42) tentoon. Op de vernissage is er stemmige sfeermuziek van YI-Jia. Iedereen welkom op zondagnamiddag 27 november om 15 uur aan de Brusselsesteenweg 329.

Chris De Smet woont en schildert in Melle en werkt als medewerker patiënten beheer in het UZ in Gent. “Ik ben sinds jonge leeftijd in verschillende vormen van kunst geïnteresseerd en ging ook enkele jaren naar de Kunstacademie in Eeklo. Na mijn studies in 2005 ben ik terug beginnen schilderen met olieverf. De afgelopen jaren heb ik me in een aantal kunsttechnieken verdiept waaronder de ‘acrylic pouring’, de zogenaamde acrylgiettechniek, de action painting drippings en landschapsschilderijen”, zegt Chris.

Realistische en abstracte schilderijen

“Mijn voorliefde gaat nog steeds uit naar landschapsschilderijen en ik ben steeds op zoek naar een balans tussen realistische maar toch ook kunstzinnige composities. In mijn typische kleurrijke stijl probeer ik te schilderen zoals een fotograaf met bepaalde filters zou fotograferen”, zegt hij over zijn werk. “Dar zijn realistische werken in de stijl van Bob Ross maar vaak ook impressionistisch of abstract. Maar ook het werk van Jackson Pollock kan me bekoren.”

Volledig scherm Chris De Smet exposeert in KultuurTHuis Henri in Melle. © Didier Verbaere

Stemmige sfeermuziek door YI-Jia

Op de vernissage zondag brengt Yi-Jia sfeermuziek. Zij is geboren en getogen in Taiwan en studeert piano, compositie en film compositie in Frankrijk en het KASK in Gent. Ze brengt een gevarieerd programma waaronder filmmuziek met eigen composities, muziek uit haar geboorteland, Franse muziek en dit op piano en gitaar. Zij eindigt het concert met de vertoning van een korte animatiefilm die zij zal begeleiden op piano. De expo van Chris is nog te bewonderen op 4 en 11 december. Op de laatste zondag wordt ook een werk geveild ten voordele van Poëzie in Melle.

