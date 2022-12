Van fuiven over rocken tot bomen planten: dit zijn onze weekendtips voor de regio Mechelen

Mechelen Langs de KW-lijn naar Waver: ontdek vanop de fiets hoe België de Duitsers wilde afhouden in WOII

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Zo fiets je in de regio Mechelen langs de KW-lijn, die de Duitsers had moeten stoppen.

14 november