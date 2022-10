Marnix Peeters signeert nieuw boek in Standaard Boekhandel

LokerenSchrijver Marnix Peeters is op zaterdag 29 oktober te gast in De Standaard Boekhandel in Lokeren. Hij komt er zijn nieuwste boek signeren: ‘Komt een priester bij Beëlzebub’.

Marnix Peeters begon als muzieksamensteller bij Studio Brussel, maar ontdekte al snel dat hij vooral een mens van letters is. Hij vestigde zijn naam als rockjournalist bij Humo. Nadien was hij jarenlang de topinterviewer van Het Laatste Nieuws en De Morgen. Vanaf een berg in de Oostkantons, de ideale voedingsbodem voor zijn zwartkomische verbeelding, stuurde hij in 2012 zijn debuutroman de wereld in: ‘De dag dat we Andy zijn arm afzaagden’.

Stationsstraat

De signeersessie in Lokeren is voorzien tussen 16.15 en 17.15 uur. De Standaard Boekhandel is gelegen in de Stationsstraat.

Ook in het Gentse kan je die dag een handtekening bemachtigen die dag. Peeters houdt ook halt in de volgende Standaard Boekhandels: in Merelbeke van 10 tot 11 uur, aan Dok Noord van 11.30 tot 12.30 uur, in Mariakerke (Brugsesteenweg) van 13 tot 14 uur, in Wetteren van 14.45 tot 15.45 uur.

