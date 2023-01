Lint klinkt op het nieuwe jaar in het Gemeentepark

Lint Wil jij weten hoe je energie kan besparen? De Energie­snoei­ers zakken af naar Lint voor gratis infosessie

Met de steeds stijgende energiefacturen is besparen op elektriciteit en verwarming overal een gespreksonderwerp. Om verrassingen te voorkomen en mythes te doorprikken organiseren de ‘Energiesnoeiers’ op 13 december een infosessie in Buurthuis De Gebuur in Lint.

1 december