Sinterklaas op ronde in Linkebeek

Dworp Workshops en luister­avon­tu­ren in Hanenbos tijdens Kunstendag voor Kinderen

Op 20 november is het Kunstendag voor Kinderen en ook in Hanenbos worden er activiteiten georganiseerd. BOBOOTI en Amadeo Kollectif strijken die dag neer in het domein. Samen met kinderen van 3 tot 12 jaar gaan ze aan de slag met verhalen en kunst in en rond de natuur. De activiteiten zijn gratis. Bibooti biedt een luisteravontuur aan terwijl Amadeo Kollectif de natuur induikt. Wie voor of na een workshop Hanenbos verder wil ontdekken, kan een herfstwandeling laken in het speelbos of de aap uithangen op het laag touwenparcours. De bar is de hele namiddag open. Meer info op www.hanenbos.be.

16 november