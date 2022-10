Win gratis tickets voor Circus Barones

Het mooiste circusprogramma van Vlaanderen…Zo kondigt Circus Barones de nieuwe voorstelling ‘Grandioso’ aan. Tussen 26 oktober en 6 november strijkt het bekende circus neer aan de Brabanthal in Leuven. “Met veel zorg werd een schitterende show samengesteld met artiesten van tien verschillende nationaliteiten. Onder meer acrobatie, luchtballet en een clown in het programma maar ook viervoetige artiesten want Circus Barones is het enige rondreizende circus in Vlaanderen dat dierendressuur aanbiedt. We zijn momenteel ook het enige traditionele circus dat erkend en ondersteund wordt door het departement Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap. Ons nieuwe programma zal jong en oud vermaken want naar goede gewoonte hebben we ook dit jaar veel aandacht besteed aan de choreografie, belichting en muziek. De toeschouwer zal helemaal in de ban geraken van de magie.” Meer informatie: www.circusbarones.com