Ook Bart Swings bolt mee tijdens Pinksterwedstrijd RSC Heverlee

Zomerse vibes in hartje Leuven op 17 mei: Dj’s en live muziek op Bondgenie­ten

De dag voor het lange Hemelvaartsweekend zet Leuven de zomer in met een uitgebreid programma voor jong en oud. “Kom met je gezin naar de gezellige Stripdag, ga shoppen met je beste maatje tijdens Leuven by Night of geniet van een leuke afterwork tijdens Bondgenieten. Op woensdag 17 mei kan het allemaal”, vertelt Tine Vandeweerd van Liefst Leuven.