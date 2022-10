Extra concert van CPeX in Het Depot

Muziekminnend Vlaanderen verkeert officieel in staat van rouw want de legendarische rockgroep The Clement Peerens Explosition kondigde aan dat ze er dit jaar de brui aan geven. Het eerste afscheidsconcert in Het Depot was al snel uitverkocht maar de beste rockband van de voorbije duizend jaar -op De Kreuners na dan toch- toont zich welwillend: er komt een tweede afscheidsconcert op 16 december. Ondertussen blijft de reden voor het plotse afscheid van CPeX nog altijd een mysterie. “Daar hebde gij geen zaken mee. Ik ga da niet aan awe neus hangen want ge zou da toch niet snappen”, aldus CPEX-opperhoofd Clement Peerens. Feit is dat we binnen enkele maanden zonder Clement Peerens, Aertbeliën Sylvain en Lady Dave door het leven moeten gaan. Het extra concert in Het Depot is in die zin nu al legendarisch en vooral niet te missen. Meer info: www.hetdepot.be