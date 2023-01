5 x weekendtips in Leuven en het Hageland: van klinken op het nieuwe jaar tot de herrijzenis van Robert Johnson

Leuven/HagelandNog geen plannen voor het weekend van 14 en 15 januari? Helemaal goed, want met deze tips vind je zeker een goede reden om er samen met je vrienden, familie of gezin op uit te trekken. Onze redactie verzamelde een divers aanbod aan activiteiten. Lees snel verder en ontdek het allerbeste wat Leuven en het Hageland dit weekend te bieden hebben.

Lees meer uit-tips in ons dossier.

Japan’s Book Donation to the University of Louvain

Volledig scherm Kostbare Japanse boekencollectie tentoongesteld © Vertommen

Nadat tijdens de Eerste Wereldoorlog de universiteitsbibliotheek van Leuven tot as werd herleid, steigerde de wereld. Zo ook de Japanse kroonprins Hirohito, die een grootschalige boekenverzameling liet organiseren in het land van de rijzende zon. Een deel van de 3.200 titels 14.000 boekdelen kan nog tot zondag gratis worden bezichtigd in de tentoonstelling ‘Japan’s Book Donation to the University of Louvain - Japanese Cultural Identity and Modernity in the 1920s’.

Waar? Universiteitsbibliotheek, Monseigneur Ladeuzeplein 21, 3000 Leuven

Wanneer? Zaterdag en zondag van 10u tot 17u

Lots of Poëzie

Volledig scherm Campus Letteren in Leuven. Faculteit Letteren. KU Leuven © Vertommen

Vanaf 26 januari wordt over gans Vlaanderen de kunst van het dichten gevierd tijdens de poëzieweek. Naar aanleiding daarvan stelde de gidsenorganisatie Lots of Leuven de wandeling ‘Lots of Poëzie’ samen: langsheen het mooiste wat Leuven te bieden heeft stopt het gezelschap van tijd tot tijd voor een verhaal, en natuurlijk een streepje poëzie.

Waar? Erasmusplein, Ravenstraat, 3000 Leuven

Wanneer? Zondag 15 januri, 15u

Jimmy Rosenberg Trio

Volledig scherm Jimmy Rosenberg Trio aan het werk © Jimmy Rosenberg

Wie is de grootste Belg? Sommigen zeggen Django Reinhardt: de Belg die eigenhandig de gypsyjazz heeft uitgevonden. Zijn ziel leeft verder in een Nederlander. Jimmy Rosenberg trad als tienjarige aan in de BBC-documentaire ‘Django’s Legacy’, en maakte met zijn trio furore in Milaan, en het Django Reinhardt Festival in Samois-sur-Seine. Zaterdag herrijst Django in GC De Wildeman.

Waar? GC De Wildeman, Schoolstraat 15, 3020 Herent

Wanneer? Zaterdag 14 januari, 20u30

Info en tickets hier.

Robert Johnson

Volledig scherm One of the two known photos of Robert Johnson. This portrait was taken by the Hooks Bros. Photography Company in Memphis, Tenn., circa 1935. © Courtesy of the Delta Haze Corporation

Toeval of niet, maar gelijktijdig met Django Reinhardt, wordt ook in Aarschot een lang begraven gitaarlegende tot leven gewekt. Robert Johnson verkocht zijn ziel aan de duivel, blies de blues nieuw leven in, en trad toe tot de illustere club van 27 na het nuttigen van een vergiftigde whisky. In café ‘t Verlof treedt het eenmansorkest Black Label in zijn voetsporen, door het songbook van Johnson te spelen op slidegitaar en mondharmonica.

Wanneer? Zaterdag 14 januari 2023 van 20:00 tot 23:00

Waar? Café ‘t Verlof, Kardinaal Mercierstraat 23, 3200 Aarschot

Nieuwjaarsdrink

Volledig scherm Den Egger © Den Egger

Zondag klinken de glazen in Scherpenheuvel-Zichem op het nieuwe jaar. Alle inwoners ontvingen een uitnodiging voor de Nieuwjaarsdrink vooraan GC Den Egger, goed voor een een kleine attentie van het gemeentebestuur. Klinken kan met soep, chocolademelk, bier of wijn, op de tonen van de saxofoons van Bob Messens en zijn ensemble.

Waar? GC Den Egger, August Nihoulstraat 74, 3270 Scherpenheuvel

Wanneer? Zondag 15 januari, 11u tot 13u

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.