Oproep voor extra sfeer tijdens San Silvester Cross

De San Silvester Cross op tweede kerstdag in Sint-Eloois-Winkel is de oudste stratenloop van onze provincie. Maandag staan er al maar liefst 45 edities op de teller. “We willen het daarom wat feestelijker maken en voorzien links en rechts wat verrassingen”, klinkt het bij de organisatoren.

Het bestuur bestaat uit voorzitter Bruno Bonte, secretaris Christophe Vandromme, penningmeester Stijn Thermote, Filip Debusseré, Bart Maertens, Klaas Thermote, Rinus Devos en nieuwkomer Bertrand Ghekiere.

Het parcours in de dorpskom is ongewijzigd. Er zijn twee afstanden (4,25 en 8 kilometer) en vinden op het Sint-Hubrechtsplein de jeugdwedstrijden plaats. Nieuw is een speciale reeks voor G-sporters. “Vorig jaar liepen er een paar G-sporters mee maar omdat dit in het pak deelnemers gebeurde, lag dat voor hen moeilijk”, zegt secretaris Christophe Vandromme. “Vandaar die voor hen aparte reeks en we hopen dat het aantal G-sporters daardoor in de toekomst groeit.” De G-sporters starten om 16.15 uur en lopen 600 meter.

De kerstcorrida vond omwille van corona twee jaar geleden niet plaats maar was er wel een alternatief. Vorig jaar dan weer wel maar dan met passende maatregelen. In normale omstandigheden lokt het evenement in alle reeksen samen meer dan 1.400 deelnemers. De start van de kortste afstand over één ronde is om 17.15 uur. Een halfuur later start de tweede afstand over twee ronden.

Er is ook opnieuw een competitie voor bedrijven en verenigingen. Voor het winnend team staat er een unieke trofee klaar en elk team krijgt een unieke foto mee. Er zijn een zestigtal bedrijven en verenigingen ingeschreven. “Ze lopen per vier en die tijden worden samengeteld”, aldus de organisatoren. “Dit vormt de basis voor de rangschikking van deze competitie. De deelnemers aan deze competities worden ook opgenomen in het algemeen klassement.”

Met de San Silvester Cross steunen de organisatoren telkens een organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking. Dit keer is dat voor ’t Ferm in Rollegem-Kapelle. De kleedkamers bevinden zich in de sporthal. Inschrijvingen en afhalen van de borstnummers is voorzien in GC De L!NK.

Randparkings langs de diverse invalswegen zijn voorzien net buiten het parcours op wandelafstand van het centrum

Meer info op www.sansilvestercross.be.

