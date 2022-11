Kerstmagie zet Kasteel van Laarne op zijn kop: “Het wordt magisch”

Eén jaar na de corona-editie zonder acteurs kan er in het Kasteel van Laarne weer volop gespeeld worden met acteurs. Tijdens een wandeling door de historische waterburcht krijg je in tal van kamers het verhaal van Kerstmagie op zijn kop! “Er gebeuren gekke dingen op het kasteel? Elfen zijn volop bezig met allerhande dure schilderijen en meubels uit het kasteel te halen en te verkopen aan de hoogste bieder. Maar mag dit zomaar? Kerstavond nadert, maar er is duidelijk iets grondig mis. Het publiek kan interactief meezoeken naar de oplossing”, vertelt regisseur Luc Pauwels het verhaal in een notendop.

De elfen hebben er alvast zin in en repeteren voluit voor hun rol om te schitteren vanaf 3 december. Thibo (11) speelt al vijf jaar mee in Kerstmagie. “We spelen telkens kleine en leuke toneeltjes maar ik wil er niet veel over kwijt. De mensen moeten maar komen kijken”, lanceert hij het perfecte promopraatje. “Maar het kasteel is ook magisch mooi versierd en verlicht en er hangt een vrolijke sfeer”, zegt Thibo nog.

Drukste Kasteel in Vlaanderen

Luc Pauwels liet dit jaar de algemene coördinatie over aan Dirk Willaert. “Laarne is met 344 voorstellingen en 12.000 verwachten bezoekers het best bezochte kasteel van de tien kastelen waar we Kerstmagie opvoeren”, zegt hij. “Met dit nieuwe verhaal zetten we de kerst letterlijk op zijn kop en willen we mensen verbazen en verwonderen. We zijn ook blij dat we weer met live acteurs mogen werken maar hebben ook de speciale effecten en muziek van de corona-editie geïntroduceerd in dit nieuwe spektakel”, zegt Dirk. Op het plein aan de voorkant van het Kasteel zorgen Good Mood en Fran Kookt! voor een gezellige winterbar. Die is ook toegankelijk voor iedereen. Alle info en tickets op www.kerstmagie.be.