Arte Amanti in Sint-Machariuskerk

LaarneArte Amanti, het Internationale Kamer Muziek Festival, strijkt op vrijdag 3 maart neer in de Sint-Machariuskerk in Laarne.

Cultuur leeft en Arte Amanti musiceert opnieuw in de Sint-Machariuskerk van Laarne. Nadien is er een receptie in het oude gemeentehuis waar je de uitvoerende musici kunt ontmoeten en kennismaken met het werk van lokale Lakart-kunstenaars.

In de kerk speelt Elina Buksha, een Letse concertvioliste die door The Strad Magazine wordt geprezen om haar vermogen tot fantasie en verhalen vertellen, en zeer overtuigend in technische behendigheid en individualiteit is. Ze was de winnaar van de Kulturkreis Gasteig Musikpreis 2019 in München en in 2020 werd ze geselecteerd om deel uit te maken van de selectie van City Music Foundation Artists in Londen.

Chistia Hudzyi (piano) stamt uit een muzikale familie en op 11-jarige leeftijd debuteerde ze als soliste met het Symfonisch Orkest van Lviv, Oekraïne. Ze wordt gewaardeerd en onderscheiden voor haar prestaties en wordt beloond voor haar parcours in Oekraïne met een presidentiële beurs. Ze vervolmaakte zich vervolgens in Frankrijk aan het CNSM van Parijs, ondersteund door de Fondation Nadia et Lili Boulanger en aan het conservatorium van Lyon en van Milaan.

En het Trio Malatya bestaat uit jonge talentvolle musici met roots in Gent en recent gelauwerd op Klara als SUPERNOVA. Het ensemble bestaat uit Yassine Posman op klarinet, Taha Posman op piano en Jacob Van Durme op cello. Ze brengen werk van Ludwig von Beethoven,Leoš Janáček en Johann Sebestian Bach.

Praktisch

Tickets kosten 20 euro voor volwassenen en 15 euro voor -18 en +65. Familietickets of ouders met kinderen betalen 40 euro. Reserveren via jeugd.cultuur@laarne.be of op 09/365.24.10 en of William.govaert@telenet.be.

