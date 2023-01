Ann Wauters komt naar sporthal Laarne

Ann Wauters was jarenlang kapitein van de Belgium Cats, de nationale vrouwenploeg basketbal. Na de Olympische Spelen van Tokyo, in 2021, zette ze een punt achter haar glansrijke carrière. Zo heeft ze een uitgebreid palmares en werd ze vijfmaal uitgeroepen tot beste basketbalster in Europa. In de zomer van 2022, ging Ann aan de slag bij Chicago Sky als assistent-coach. Ze deelt er haar unieke ervaring als topsporter en getuigt over wat écht telt bij teamsport. Hoe bouw je in korte tijd een team met betrokken spelers? Hoe zie je waar vertrouwen is en wie kan omgegaan met concurrentie? Hoe werk je in een uiterst competitieve wereld vol ego’s aan een gezamenlijk doel?