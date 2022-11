TWS zet met Oscar een Franse lachklassieker op de scène in Berchem

Gastregisseur Anthony Van Caeneghem, ook de drijvende kracht achter het Farcetheater, had Oscar al zeer hoog op zijn lijstje staan en had al plannen met het stuk tot corona roet in het eten kwam gooien. Toen TWS met de vraag kwam naar een gastregie en mogelijke titels, hoefde hij niet lang na te denken. “Het is hier zalig werken”, toont Anthony zich zeer tevreden. “Alles wat ik vraag wordt stante pede gerealiseerd. Kostuums, decor, rekwisieten… Niets is deze ploeg te veel. Zo is het heel aangenaam werken.”

Ook het publiek is al helemaal mee. De verkoop van tickets loopt als een trein. Er is zelfs al een extra voorstelling voorzien, nog voor de première. Er snel bij zijn, is dus de boodschap.

Het stuk vertelt het verhaal van ondernemer Barnier die wordt opgelicht door een medewerker die een oogje heeft op de dochter van zijn baas. Het begin van zeer veel verwikkelingen.