Op 27 januari in de Brug in Berchem: Buurman wordt Vuurman

Iedereen heeft een verhaal. Tot die conclusie kwam frontman Geert Verdickt van Buurman nadat hij jong en oud en alles ertussenin had opgeroepen om hem middels een brief of mail verslag uit te brengen van een bijzondere gebeurtenis in hun leven. Honderden verhalen kreeg hij te lezen, en daaruit selecteerde hij er tien. In de zomer van 2021 stak Verdickt tien keer een zomers kampvuur aan en werd Vuurman. Hij nodigde tien ‘gewone’ mensen uit met een apart verhaal, en liet al starend in het vuur de tongen loskomen. Bij elk verhaal schreef Verdickt met zijn collega-Buurmannen Koen Renders en Stijn Gevaert een lied, en maakte hij een podcast als een soort road movie van verhaal over vuurgesprek tot lied.