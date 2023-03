Davidsfonds vertelt bij volle maan verhalen over de Kluisberg, op de Kluisberg

Tienduizenden jaren al komen mensen naar de Kluisberg. Ze jaagden, hakten hout, waren op doorreis, werden veroordeeld door de vierschaar en enkelen werden er zelfs begraven. En dan is er nog de mysterieuze toren...

Als je wil weten wat er allemaal is gebeurd (of niet) in en om de bossen van de Kluis, dan kan je met een gids de schemering induiken en de verhalen uit het verleden van de Kluis aanhoren bij maanlicht.

Na de wandeling staat in herberg De Toren 2.0 een glas wijn met hapjes klaar. Bier of frisdrank zijn ook mogelijk.