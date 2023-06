Lokaal bestuur zet Kampenhouts mooiste plekken in de kijker tijdens Zomerse Fotozoektocht

De zomer is in aantocht, wat betekent dat het lokaal bestuur weer een gloednieuwe Zomerse Fotozoektocht in petto heeft. Van zaterdag 17 juni tot en met zondag 1 oktober 2023 kunnen enthousiastelingen spelenderwijs de mooiste plekjes in Kampenhout ontdekken tijdens een wandeling van 9 km. Op het einde van de wandeling kan het document in de brievenbus van cultuur- en beleefcentrum De Krop worden gedeponeerd. Op 7 oktober worden tien deelnemende formulieren geloot, die elk een Kampenhoutbon ter waarde van 50 euro - te spenderen bij de lokale handelaars - in de wacht slepen.