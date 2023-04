Sportief bierproeven, molens spotten en internationaal talent op de O-parade: dit zijn onze tips voor het verlengde 1-meiweekend

In deze 8 Limburgse hondenlos­loop­ge­bie­den komen viervoe­ters én baasjes aan hun trekken: “Niet onbelang­rijk is het cafeetje in de buurt”

Hondenbaasjes kunnen in Limburg hun trouwe viervoeters uitlaten in prachtige natuur, maar daar moet de leiband steevast mee. Een ‘hondenlosloopzone’ kan een alternatief bieden, waar je je hond (mits toezicht) de vrije loop kan laten. Maar waar vind je de mooiste? Is er parking? En kan je in de buurt wat eten of drinken? Wij testen uit welke losloopgebieden in Limburg de moeite waard zijn voor een dogdate. Voor onzekere, actieve of jonge honden: er is voor elk een aangepast gebied.