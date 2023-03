Boekenweek in Eindhoven: wat is er te doen?

EINDHOVEN - Zaterdag 11 maart begint de Boekenweek. Wij maakten een rondje door de regio: wat is er te beleven in boekhandels, bibliotheken en buurthuizen? Van schrijversbezoeken tot feestjes: de literatuur wordt gevierd.

Lize Spit schreef dit jaar het Boekenweekgeschenk De eerlijke vinder. Op woensdagavond 15 maart vanaf 19:30 uur is zij te gast bij boekhandel Van Piere in Eindhoven. Leerlingen van het Van Maerlandtlyceum hebben vragen voorbereid en zullen haar deze avond interviewen. De Vlaamse debuteerde in 2016 met de roman Het smelt, dat een instant succes was.

Diezelfde avond kan je vanaf 20:00 uur in Eindhoven terecht bij het Academisch Genootschap voor een lezing van vertaler Martin de Haan. Hij vertelt over de nieuwste roman van de Franse schrijver Michel Houellebecq, Vernietigen.

Zelf schrijven

‘Ik ben alles’ is dit jaar het thema van de Boekenweek. Voor wie schrijvend met dat thema aan de slag wil gaan organiseert de Bibliotheek Eindhoven op vrijdagmiddag 17 maart de workshop ‘Wie ben ik? Schrijvend ontdekken’, die gegeven wordt door Cecilia van der Geest.

Op uitnodiging van Vrienden van de Bieb Heeze-Leende en Bibliotheek Dommeldal komt Annejet van der Zijl op zondag 19 maart naar Dorpshuis Valentijn in Sterksel, vanaf 14.00 tot 16.00 uur. Zij wordt geïnterviewd en vertelt over haar werk, onder andere over haar boek Sonny Boy (2004), dat dit najaar het campagneboek zal zijn van de landelijke actie Nederland Leest.

Op zondag 12 maart om 14:00 uur is schrijfster Hanna Bervoets te gast in Literair Café Dommeldal, in de Kasteelhoeve in Geldrop. Voor haar boek Een modern verlangen won ze de J.M.A. Biesheuvelprijs 2022. In 2021 schreef zij het Boekenweekgeschenk, Wat wij zagen.

Volledig scherm Hanna Bervoets © Harmen de Jong

Dansvloer

Wie wel van lezen houdt, maar ook niet vies is van een dansfeestje, kan op zaterdag 18 maart naar de Rooftopbar van het Microlab. De Bibliotheek Eindhoven en Microlab organiseren samen met schrijvers Janine Cruijsberg en Brechtje Vanhommerig een Club Night in het teken van hun boek Angels in New York. De schrijvers beloven een verrassend programma met storytelling en inspiratie. Aan de avond werkt ook DJ Sarie Hermens mee. Deur open vanaf 19:45, dansvloer open tot middernacht.

Angels in New York is het debuut van de twee Eindhovense schrijvers Janine Cruijsberg en Brechtje Vanhommerig. Twee vrouwen trekken de gouden cowboylaarzen aan en boeken tickets voor de reis van hun dromen. Het waargebeurde verhaal speelt zich af in New York City en draait om een vraag: wat als alles mogelijk is?

Wie tijdens de Boekenweek van 11 t/m 19 maart voor 15 euro of meer aan boeken koopt, krijgt in de boekhandel het Boekenweekgeschenk cadeau, De eerlijke vinder van Lize Spit. Schrijver en columnist Raoul de Jong schreef het Boekenweekessay, Boto Banja.