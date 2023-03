Vrijwilligers geven jeugdhuis Klokhuis na acht jaar nieuwe en frisse look: “Trots op wat we gedaan hebben”

In 2015 namen de jongeren hun intrek in het Klokhuis aan het Kaaiplein in Hamme. Sindsdien beleefden ze er al heel wat leuke momenten, maar aan het interieur liet dit zijn sporen na. Daarom hebben heel wat vrijwilligers twee maanden lang gewerkt om het interieur op te frissen. Om hen te bedanken hielden ze vanavond een receptie met een fuif in het vernieuwde jeugdhuis.

Na acht jaar had het interieur in het jeugdhuis afgezien en waren er heel wat gaten in de muren aanwezig en oogde het ook niet meer zo fraai. “Daarom hebben we beslist om het interieur te vernieuwen zodat ons jeugdhuis er weer fris uitziet", zegt Yentl Scheirs. “We zijn in januari begonnen met de werken en hebben er twee maanden keihard aan gewerkt met ongeveer 17 vrijwilligers.”

Het jeugdhuis is al die tijd opengebleven, op misschien enkele dagen na. Het jeugdhuis is dan ook bijzonder tevreden om na twee maanden hun frisse interieur plechtig te openen. “We hebben hiervoor heel wat investeringen gedaan die we zelf gedragen hebben en waar we de afgelopen jaren hard voor gewerkt hebben, maar we zijn trots op het resultaat.”

Er werden onder meer houten platen tegen de muur geplaatst en ook nieuwe meubels geïnstalleerd. “Tegen de muur hebben we allemaal gouden platen gehangen voor onze huisdj’s hier aanwezig, en ook het dartsbord kreeg een mooie plaats", zegt Yentl. “Vandaag willen we ook alle vrijwilligers bedanken die hier keihard aan gewerkt hebben. We zijn trots op hun en we hebben een heel stevige groep.”

Ook schepen van Jeugd Lotte Peeters (N-VA) was aanwezig op de opening en is trots op wat het jeugdhuis gedaan heeft. “Met de gemeente zullen we nu ook nog bekijken om de gemeenschappelijke delen ook op te frissen, zodat het hele jeugdhuis verfraaid kan worden", zegt Lotte. “Ik ben bijzonder fier op wat zij gedaan hebben met al hun vrijwilligers, en daar kunnen wij een mooie aanvulling op zijn. De band tussen de gemeente en het jeugdhuis is zeer goed, en die kunnen we in de toekomst alleen maar versterken,” besluit de schepen.

Volledig scherm Het jeugdhuis werd in een nieuw kleedje gestoken door de vrijwilligers. © Geert De Rycke

