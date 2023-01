Patrick De Bruyn signeert en ontbijt met lezers in Halle

Patrick De Bruyn heeft een nieuw boek uit. De Hallenaar die enkele jaren geleden de Hercule Poirotprijs won, schreef met ‘Hoog spel’ een nieuwe thriller. Dit keer vertelt hij het verhaal van een vrouw die aan het daten wil, maar wanneer haar date plots van de aardbodem verdwijnt, wordt ze zelf mee gezogen in een web van intriges. De Bruyn signeert zijn boek op zaterdag 28 januari in de Standaard Boekhandel in de Molenborre vanaf 10.30 uur in de voormiddag en in de namiddag vanaf 14 uur. Bij boekhandel Boek! in de Melkstraat kan je op 4 februari vanaf 9 uur zelfs ontbijten met Patrick De Bruyn. De eerste twintig kopers van het boek mogen dan aanschuiven voor een exclusieve sessie waarbij de schrijver zal vertellen over het boek, exemplaren signeert en er zelfs een kleine wedstrijd aan koppelt.