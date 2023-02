Lembeekse paasaffiche wordt onthuld in De Kring

Halle Heilig Hart&College organi­seert fakkel­tocht

Het Heilig Hart&College organiseert op vrijdag 27 januari een fakkeltocht. Het is alweer van 2019 geleden dat de fakkeltocht plaats kon vinden. De route is tussen 2 en 3 kilometer lang en is uitgestippeld langs de mooiste plekjes van Halle. Onderweg is er een muzikale verrassing voorzien. Iedereen is welkom en betaalt 5 euro om mee te wandelen. Nadien kan iedereen nagenieten met een hapje en een drankje en is er een afterparty. Op de kaart staan warme dranken, jenever, zoetigheden, hamburgers en braadworst. De start en de aankomst is voorzien op de speelplaats van het Heilig Hart&College. De fakkeltocht start om 19.30 uur. Met het evenement wordt er geld ingezameld zodat alle leerlingen mee kunnen op sportdag of mee kunnen doen aan buitenlandse reizen.