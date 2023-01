Heilig Hart&College organiseert fakkeltocht

Halle Sint-Martinus en Sin­te-Cecilia delen podium met Günther Neefs in Halle

De muzikanten van de Sint-Martinusfanfare en de Harmonie Sinte-Cecilia zijn druk aan het repeteren voor hun grote concert dat gepland staat op zaterdag 26 november. Dan staan ze samen op de planken van CC ’t Vondel met zanger Günther Neefs. Het evenement is een historische primeur want beide organisaties bundelen voor het eerst de krachten. Het podium zal goed gevuld zijn met een vijftigkoppig orkest onder leiding van Olivier Brichau. In het eerste deel brengen ze uitdagende werken van bekende componisten, spectaculaire muziek van jong Belgisch talent en een vleugje Latin. Na de pauze wordt het podium gedeeld met Günther Neefs. De bekende crooner zal, met de hulp van de Sint-Martinusfanfare en Harmonie Sinte-Cecilia, zijn project ‘Roots 66’ brengen. Dat is het muzikale relaas van de roadtrip van Günther Neefs met radiopresentator Guy De Pré langs de legendarische Route 66. Muzikale pareltjes zullen aangevuld worden met passende beelden. Het concert in CC ’t Vondel start om 20 uur. De deuren gaan een half uur voordien open. Genummerde plaatsen zijn verkrijgbaar bij de muzikanten, Kaffee De Sleutel of via sintmartinusfanfare@hotmail.com aan 15 euro in voorverkoop en 20 euro aan de kassa.

