Halle onthult nieuwe invulling van koloniale standbeelden tijdens gratis evenement

Beersel Gratis gidsbeurt in De Lambiek (en er mag natuurlijk geproefd worden)

Het mag dan het laagseizoen zijn wat toerisme betreft in de Zennevallei, de toeristische dienst van Beersel wil toch dat toerisme wat aanzwengelen en organiseert daarom op zaterdag 18 februari een gratis gidsbeurt in het Biercentrum De Lambiek. “Onze gids maakt je in verschillende haltes wegwijs in de wereld van het lambiekbier”, laat de gemeente Beersel weten. “Ook over de historiek van de typische lambiekbieren, over HORAL en de aangesloten lambiekbrouwers en -stekers zal de gids je een deskundige uitleg verschaffen. Een exclusieve film geeft een mooi beeld van het ambachtelijke brouwproces van lambiek en het steken van Oude Geuze en Oude Kriek.” Na de gidsbeurt die start om 14 uur volgt een proevertje en kan iedereen alle bieren in het assortiment degusteren. Inschrijven kan via de website www.delambiek.be.