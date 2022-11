‘Dat heet dan gelukkig zijn’: nieuwe musical zet opmerkelijk leven van liedjesschrijfster Mary Boduin in de schijnwerpers

Halle/Beersel/MeiseHet rijkgevulde leven van actrice en liedjesschrijfster Mary Boduin (81) was al in een boek gegoten en nu wordt er ook een musical gemaakt. Grote hits als ‘De Roos’ en ‘Dat heet dan gelukkig zijn’ passeren de revue. Enkele creatievelingen uit de Zennevallei zetten met de hulp van een mooie cast een semiprofessionele productie neer. Wij trokken naar de eerste repetitie in Dansstudio Emily Cremers.

Mary Boduin heeft heel wat hits op haar naam. Niet als artieste maar wel als liedjesschrijfster. Als actrice stond ze wel op de planken in de KVS en speelde ze mee in films van onder andere Louis de Funès, maar het zijn vooral de tijdloze liedjes die ze maakte die haar eeuwige roem bezorgen. Zelf vertelde ze haar verhaal in het boek ‘Dat heet dan gelukkig zijn’. Jan Vankeerberghen uit Lembeek leverde illustraties voor die biografie. En zo ging de bal aan het rollen toen hij samen met enkele doorwinterde leden van Koninklijke Toneelgroep Weredi uit Lot en Dansstudio Emily Cremers het concept uitdacht om er een heuse musical aan te wijden.

“Het leven en het oeuvre van Mary lenen er zich perfect toe”, zegt Jan zelf. “We willen met deze musical een verhaal vertellen en ook een tijdsgeest oproepen. De sfeer van de jaren zeventig moet op het podium herleven.”

Volledig scherm Repetitie musical 'Dat heet dan gelukkig zijn' bij DEC in Halle. Emily Cremers, Thomas Van Riet, Sarah Van Hassel en Jan Vankeerberghen hebben de leiding over de musical. © Bart Kerckhoven

Verschillende mensen die belangrijk zijn in het leven van Mary passeren de revue. Eén van de bekendste is Ann Christy. Voor haar schreef Mary onder andere ‘Dat heet dan gelukkig zijn’ en de tekst van ‘De Roos’. Ze raakten heel goed bevriend en dus is hun vriendschap een rode draad in het verhaal. Fans van Claude François mogen dan weer uitkijken naar ‘Alexandrie Alexandra’. Want ook daarvoor schreef Mary de Nederlandse vertaling. Die nummers klonken dit weekend voor het eerst in het repetitielokaal in Halle. En er ligt nog meer werk op de plank, want ook onder andere Dora Van der Groen en Liliane Saint Pierre passeren de revue. In maart wordt de musical in CC de Meent en in GC de Muze in Meise, van waar Ann Christy afkomstig is, opgevoerd.

Volledig scherm Repetitie musical 'Dat heet dan gelukkig zijn' bij DEC in Halle. Ook Nina Butera zingt mee, hier in duet met Thomas Van Rioet © Bart Kerckhoven

“We wilden deze musical al veel langer maken”, legt Thomas Van Riet uit die samen met Joeri Zelck de regie in handen heeft. “Alleen trok corona een streep door onze plannen. We moesten de voorstellingen in Tubeke afgelasten. Maar de goesting bleef om de musical te maken en dus besloten we om er opnieuw voor te gaan. We hebben wel enkele nieuwe acteurs en actrices moeten zoeken. De bedoeling is dat we richting maart acht grote repetities houden. Zo kunnen we alles perfect op elkaar afstemmen. Voorlopig staan er opvoeringen gepland op twee locaties, maar we hopen wel dat er nog CC’s zijn die de show willen boeken. Het is een semiprofessionele productie met muziek die iedereen kent. De musical kan dus perfect in heel Vlaanderen opgevoerd worden.”

Volledig scherm Repetitie musical 'Dat heet dan gelukkig zijn' bij DEC in Halle. Sarah Van Hassel (aan de piano) heeft met Jan Vankeerbergen de muzikale leiding in handen. © Bart Kerckhoven

De rollen worden vertolkt door Katelijne Verbeke, Dorien Schrijnemakers, Hélène Kamers, Johan Kalifa Bals en Nina Butera. De muzikale leiding is in handen van Jan Vankeerberghen en Sarah Van Hassel.

De musical wordt opgevoerd op 3 en 4 maart om 20.15 uur en op 5 maart om 14 uur in CC de Meent en op 10 en 11 maart om 20 uur en op 12 maart om 14 uur in GC de Muze in Meise. Kaarten kunnen nu al via de sites van de culturele centra besteld worden.

Volledig scherm Repetitie musical 'Dat heet dan gelukkig zijn' bij DEC in Halle. Cast en crew zijn klaar om te repeteren. © Bart Kerckhoven

