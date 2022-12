Verhalen over koffie en proeverij bij Werk der Volkstuinen Geraardsbergen

In het eerste deel doet mede-auteur Femke Paulussen de complete koffiegeschiedenis uit de doeken op basis van het boek ‘Koffie, Van brander tot barista’. In het tweede deel worden verschillende soorten koffies geproefd. Helena Loyen heeft het over duurzaamheid in teelt en verwerking, smaakverschillen alsook tips geven om verrassend goede koffies te brengen. Voor het bijwonen van die bijzondere avond, waarop zowel leden als niet-leden welkom zijn, wordt gevraagd best vooraf in te schrijven, zeker indien je graag deelneemt aan de proeverij. Dat kan tot 9 december via mail naar volkstuinen.gbergen@gmail.com. De deelnameprijs bedraagt 5 euro.