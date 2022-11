Drie Zweden, twee Belgen, één feest. Wim Claeys brengt zijn JOT-band naar Gent

Wim Claeys, die met zijn brilleke, zijn trekzak en zijn viool, heeft dus ook Zweedse vrienden, en daar zit een heel verhaal achter. “Toen ik In 1994 als beginnend muzikant met mijn ‘trekzakske’ naar Zweden trok, leerde ik Jonas Olsson kennen”, vertelt hij. “Hij was een topviolist uit de folkscène, met een school waar je fulltime folk kon studeren. Mijn oren tuitten nogal! In die tijd was het voor Vlaamse jongeren onmogelijk om ergens officieel les te volgen in folkmuziek, dus ik twijfelde niet: dat wilde doen. Ik moest - net als iedereen - een ingangsexamen doen, en deed dat daar meteen, ter plekke, in de backstage van een klein festivalletje. Ik speelde mijn ziel uit mijn lijf en Jonas vond het goed, maar kon met mij niks aanvangen. Trekzak is in Zweden een senioreninstrument waar een zeer saai repertoire op wordt gespeeld en waar een beetje op neergekeken wordt door andere muzikanten. Zijn conclusie was simpel: “ga terug naar huis, leer viool spelen en kom volgend jaar terug.” En ik was zo zot om dat nog te doen ook. En zo belandde ik in 1995 op de Folkhögskola in Hälsingland bij Jonas Olsson, waar ik niet alleen ontzettend veel métier heb geleerd, maar in jonas ook een vriend voor het leven vond. Maar in 2010 sloeg het noodlot toe. Jonas’ hart begaf het, hij was pas 45. Jonas is er niet meer, maar nog steeds ga ik elk jaar minstens één keer jammen in Zweden. Vaak is dat met vrienden en ex-leerlingen van Jonas. Muzikanten die net als ik héél graag zijn muziek spelen. Zo komen hij en zijn prachtige composities, samen met zijn straffe stoten, telkens terug in onze herinneringen. Dat is die muziek die we u met de Jonas Olsson Tribute Band brengen.”