Drie keer kussen, drie keer aftellen en drie keer feest: Vooruit zet het nieuwe jaar driedubbel in

Eén keer betalen, drie keer feesten: de cultuurtempel van Gent zet het jaar stevig in. Meteen goed om twee jaar corona-oudjaar door te spoelen én drie keer iemand tegen uw gilet te trekken. “Kiezen voor één van onze bestaande concepten was gewoon te moeilijk. Oudejaar is een specialleke want we wilden alles doen”, zegt Lieven Dermul van organisatie Lucky Lemon. “Met dit concept willen we op een laagdrempelige manier een heel uitgebreid aanbod aanbieden aan Gentse feestvierders, zie het als een best of van onze Gentse concepten en nog zoveel meer.”