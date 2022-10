Concert met topkoren voor Gentse Oekraïense gemeenschap

De oorlog in Oekraïne woedt nog steeds, maar de massale verontwaardiging en steun zwakken af. Toch laat niet iedereen het leed zomaar passeren. Arte Musicale zamelt geld in voor de Oekraïnse gemeenschap in Gent, met een concert nu zaterdag in de Blaisantkerk. Het gaat om het Kamerkoor Furiant van leiding van Steve De Veirman, een koor dat regelmatig deelneemt aan internationale toernooien. In mei nam het koor deel aan een tornooi in Nederland, waar ook het Oekraïense koor Chervoni Korali was. Er groeide in die korte tijd een band die de zangers verder wilden smeden door samen in Gent te concerteren. Naast het gastkoor Chervoni Korali staan zaterdag ook het Dameskoor Furiosa en het Kamerkoor Furiant op het podium. De avond richt zich op het Gentse publiek, op de Oekraïense gemeenschap en op de mensen op de vlucht die in onze stad worden opgevangen. Deze laatsten krijgen een gratis ticket. De opbrengst van de betaalde tickets gaat naar de Oekraïense gemeenschap. “Wat gebeurt in Oekraïene raakt ons allemaal”, zegt dirigent Steve De Veirman. “Muziek verbindt. Met drie kooroptredens op één avond willen we iedereen die lijdt onder dit conflict een hart onder de riem steken.”