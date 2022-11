Brandend actueel maar zelden besproken: Mareille Labohm brengt muziektheaterstuk over plusouderschap

23% van alle Vlamingen woont in een samengesteld gezin, weet Mareille. Ook zijzelf leeft in zo’n gezin, vogelvrij de ene week, aan schooluren gebonden de andere week, als het zoontje van haar lief er is. Ze weet dus goed waarover ze het heeft, in PLUS, over de grenzen van de biologische ouders, over de vragen en de moeilijkheden van plusouders, maar ook over het mooi het allemaal kàn zijn. Pasklare antwoorden heeft ook zij niet, maar wel een prachtig muziektheaterstuk, samen met gitarist Frank Stukker, dat er kwam na vele gesprekken met gescheiden ouders en plusouders. Hier alvast een trailer van het stuk.