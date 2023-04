Wouter Hamel laat zijn fantasie de vrije loop in De Kring (en speelt binnenkort in Chassé)

Record Store Day komt eraan: koop je favoriete album bij deze 6 authentie­ke platenwin­kels in de provincie Antwerpen

Zaterdag 22 april is Record Store Day. Op die dag zetten platenzaken wereldwijd zichzelf in de kijker. En die aandacht is welgekomen, want vele winkels die muziek verkopen kregen het de laatste jaren zwaar te verduren door de concurrentie van streamingsdiensten als Spotify. Naar aanleiding van deze ‘feestdag van de platenzaak’ zocht onze redactie zes lokale winkels uit in de provincie Antwerpen waar verzamelaars van vinyl en cd’s terechtkunnen voor hun portie muziek. Van Bananarama in Antwerpen tot Q-Cennia in Olen: bij deze zaken koop jij een nieuwe (of stoffige tweedehands) plaat.