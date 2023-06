8 redenen om uit te gaan: JazzBozz, Vestrock en Pieter Konijn

Wat gaan we doen dit weekend? Deze mooie activiteiten in en rondom West-Brabant wil je niet missen. Voor drukke doeners en stille genieters.

1. JazzBoZ

FESTIVAL Ook in Bergen op Zoom wordt de term jazz breed geïnterpreteerd. Uiteraard lopen er de nodige bigbands tijdens de streetparade door het New Orleans van het zuiden. Er is daarnaast tijdens deze gratis driedaagse swing van Nanna Carling, americana van JP & The Seeger Session Band, soul, gospel of funk van Steffen Morrison, Michelle Davis & The True Tones en Hans Dulfer. Op zaterdag wordt jazz vermengd met wereldse klanken door de band van de Surinaamse wereldburger/fluitist Ronald Snijders (foto).

JazzBoZ: 2 t/m 4 juni, diverse locaties binnenstad Bergen op Zoom.

2. Leerlingen Cultuur Dag

FESTIVAL ‘Selfie’s & Alter Ego’. Rond dat thema zijn er optredens van leerlingen op drie podia, plus een aantal kunstprojecten van jongeren van het JTC. De mainstage bevindt zich op het Tongerloplein, de andere podia bevinden zich in Café De Moriaan en de foyer van bioscoop De City. Het Dansatelier presenteert een ‘selfie-dans’ en er is muziek van kinderkoor Martine van de Kar, de Gildezonen, een band gevormd op het Norbertus/Gertrudis en het jonge duo Knipoog (foto), dat triphop en trap combineert.

Leerlingen Cultuur Dag: 3 juni (15.30 – 17.00 uur) op het Tongerloplein, Roosendaal.

3. Vestrock

FESTIVAL Editie twaalf van Vestrock, gehouden op een prachtig eiland in de stadsgracht van de Middeleeuwse vestingstad Hulst. Gemoedelijk, en met een goede neus voor nieuw talent, is dit een plek waar tegengestelden probleemloos naast elkaar kunnen opereren. Ondanks steeds grotere namen uit de wereld van de rock, pop en dance behield Vestrock zijn intieme karakter. Publiekstrekkers te over: The Prodigy, Franz Ferdinand, Life of Agony, Maan, S10, Merol, My Baby, Antoon, Joost, Personal Trainer, Michel de Hey en vele anderen.

Vestrock: 2 en 3 juni, festivalterrein aan de Stationsweg in Hulst.

4. Pieter Konijn

THEATER Interactieve familievoorstelling waarin Pieter Konijn verstrikt raakt in de moestuin van meneer Verhoef. Gelukkig wordt hij gered door zijn neefje Benjamin en krijgt hij hulp van een lief roodborstje. In de voorstelling zien we poppen van het Monsterverbond in een decor van Joris van Veldhoven.

Het Avontuur van Pieter Konijn (3+): 4 juni (14.00 en 16.00 uur) in De Nobelaer, Etten-Leur.

5. Annick Boer

CABARET Deze actrice/zangeres is bij velen vooral bekend van haar vele typetjes in Kopspijkers, Kanniewaarzijn en de TV-Kantine, of rollen in musicals als Titanic, Dolfje Weerwolfje en Doe Maar. Haar eerste cabaretprogramma Dat Is Goed Gelukt! schreeuwde echter ook om meer. Die is er en de titel verraadt alvast opnieuw veel goeds!

Annick Boer met Deze Is Nog Beter: 2 juni (20.30 uur) in De Bussel, Oosterhout.

6. Julian Magerramov

MUZIEK Pianorijk geheel, dit optreden van Julian Magerramov & friends tijdens deze speciale editie van Buitengewoon Klassiek. Solo speelt Julian werken van Haydn en Chopin, in triovorm voor hobo, hoorn en piano een stuk van Heinrich von Herzogenberg, en met twee andere pianisten voert hij de Romance voor 6 handen van Rachmaninov uit.

Julian Magerramov & friends: 4 juni (15.00 uur) in De Bussel, Oosterhout.

7. My Morning Jacket

MUZIEK Het is bijna 25 jaar geleden dat de band met het meesterlijke The Tennessee Fire debuteerde. Zanger Jim James ontpopte zich ook tot een muzikale messias die zijn publiek live vaak vanaf de eerste noot mee op sleeptouw neemt. The Morning Jacket bezit bovendien een muzikale rijkdom die varieert van bluesrock tot meesterlijk ingetogen indieballads.

My Morning Jacket + Devon Gilfillian: 5 juni (20.00 uur) in De Roma, Antwerpen.

8. Steven Brunswijk

CABARET Hij groeide op in de mooiste provincie: Brabant! Hij was succesvol met zijn typetje waarvoor hij als donkere jongen met Surinaamse roots zowel plat Brabants als Surinaams praatte. Dat doet hij eigenlijk al van kleins af aan. Brunswijk wilde zich dat Brabants eigen maken, om met mensen in hun eigen taal te kunnen praten.

Steven Brunswijk met Alleen Brabanders, geen Nederlanders: 8 juni (20.00 uur) in De Maagd, Bergen op Zoom.