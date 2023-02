Workshop fruitbomen snoeien in ‘t Cirkelhof

In deze workshop leer je onder begeleiding van Jan Van Bogaert alles over het snoeien van fruitbomen, en ga je ook zelf concreet aan de slag. ‘t Cirkelhof is een samentuin en is het gemakkelijkst met de fiets bereikbaar via de Schanslaan (weg tussen nummer 28 en 30) of via de Corluylei. Kom je met de auto, dan parkeer je best in de Schanslaan of in de doodlopende straat ‘Diepenbeek’ in de Corluylei, tussen nummers 29 en 31.