Van Armeense flamenco tot Antwerpse rap: Borgerhout viert feest van de moedertaal

21 februari is door UNESCO uitgeroepen tot de Internationale dag van de moedertaal. In Borgerhout worden tientallen verschillende thuistalen gesproken en daarom laat men deze dag niet onopgemerkt voorbij. De oorsprong van het Feest van de moedertaal ligt in Bangladesh, waar het georganiseerd wordt om de studentenstrijd uit 1952 om het recht Bangla te mogen spreken te herdenken. Voor dit feest bouwden ze een replica van het Monument van de moedertaal. In tientallen steden wereldwijd zijn exemplaren van dit monument te vinden en deze zaterdag dus ook voor één dag op het Moorkensplein in Borgerhout.

Volledig scherm De eerste editie van het Feest van de Moedertaal vond vlak voor de coronacrisis plaats. © Ben Van Duppen

Het thema en de boodschap brengt zeer veel mensen op de been en toont meteen hoe superdivers en verbindend het actieve district Borgerhout wel is. Traditionele cultuurfondsen als het Massereel- en Vermeylenfonds werken ervoor samen met etnisch culturele verenigingen zoals Internationaal Comité, BIS Vlaanderen, AIF+, Voem en FMDO, en ook de Peperfabriek doet mee. “Het is uniek dat zo veel verschillende organisaties samen één feest organiseren,” zegt Willy Musitu Lufungula, coördinator van Internationaal Comité.

Hamlet

“Verwacht je aan onder meer podiumacts in meer dan 10 talen en dialecten. Het is een diverse affiche geworden met onder meer performances van Antwerpse rapster Slongs en de Oekraïense zangeres Maria+Rec, sociaal geëngageerde gedichten door Iman Ben Madhkour tot zelfs Hamlet, een Armeense Flamenco gitarist en het wereldmuziekensemble Mare Nostrum. Maar er is ook een taalmarkt en natuurlijk eetkraampjes met smaken van over heel de wereld”, zegt André Van Ekelenburg van het Massereelfonds. “Het is een superdivers en inclusief feest geworden, met artiesten en organisaties die allemaal één ding gemeen hebben: ze willen duidelijk maken dat taal verbindend werkt.” Voorafgaand aan het buurtfeest is er een panelgesprek over moedertaal, cultuur en onderwijs.

Praktisch: 11 uur: panelgesprek “Taal en cultuur onder vuur” in Bibliotheek Vrede 13 uur: Opening van het feest 14 – 16 uur: optredens en taalmarkt

