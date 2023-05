Audiovisuele wandeling door Borgerhout voor 20 jaar De Roma

In mei van dit jaar is het exact 20 jaar geleden dat De Roma na jaren van leegstand de deuren heropende. Het begin van een ongelooflijk succesverhaal, want vandaag is De Roma een gevestigde waarde in Antwerpen, België, zelfs in het buitenland. Ook Borgerhout onderging sinds 2003 een metamorfose en groeide uit tot een bruisend district waar altijd iets te beleven valt.