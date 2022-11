Toneelgezelschap speelt bekende musical ‘Domino’ in bakermat Clouseau: “Natuurlijk hebben we Koen en Kris een uitnodiging gestuurd”

Domino heeft haar vriend verlaten en bouwt een nieuw leven op in Swentibold. Dat is het uitgangspunt van ‘Domino’, de musical van Franck Van Laecke en Allard Blom. Tien jaar na de première met ronkende namen als Mark Tijsmans en Maaike Cafmeyer op de planken herneemt Koninklijke Toneelgroep Weredi uit Lot de musical in CC de Meent. Die cultuurtempel ligt op een steenworp van het oude repetitiekot en het stamcafé van de mannen van Clouseau. “Die band met de streek is natuurlijk één van de redenen waarom we voor deze musical kozen”, zegt Joeri Zelck van Weredi. “Zes jaar geleden brachten we met Grease al eens een musical en nadien was iedereen erg enthousiast. Het smaakte naar meer. Tegelijk was Thomas Van Riet, al een tijd actief bij Weredi, al jaren fan van de musical Domino. Het is zelfs zijn favoriete musical. En dus werd het idee gelanceerd om er nog eens in te vliegen. Aan Thomas moesten we het geen twee keer vragen om dit te regisseren.” (lacht)

Quote De bedoeling was in eerste instantie dat wij vooral de rollen zouden vertolken en dat het koor de liedjes zou brengen. Maar intussen is het geëvolu­eerd omdat er toch wel enkele acteurs ook best goed kunnen zingen. Joeri Zelck

Van ‘En Dans’ naar ‘Domino’ over ‘Altijd heb ik je lief’ en ‘Ik wil niet dat je weggaat’. Tijdens de musical worden enkel topnummers van de groep geserveerd en die willen de acteurs en actrices van Weredi natuurlijk zo goed mogelijk brengen. Daarvoor is er versterking opgetrommeld. “Het ensemble Akkoord uit Vlezenbeek helpt ons”, legt Joeri uit. “Want we hebben zelf natuurlijk niet veel zangers in onze rangen. De bedoeling was in eerste instantie dat wij vooral de rollen zouden vertolken en dat het koor de liedjes zou brengen. Maar intussen is het geëvolueerd omdat er toch wel enkele acteurs ook best goed kunnen zingen. Tijdens bepaalde scènes zal het koor dan vooral de zang ondersteunen. Zo treden we allemaal uit onze comfortzone. Dat geeft een mooie wisselwerking en met het koor hebben we een echte musicalsfeer.”

Volledig scherm Koen en Kris Wauters werden uitgenodigd door Weredi om naar het resultaat te komen kijken.

De kaartenverkoop voor ‘Domino’ draait op volle toeren. Bij Weredi tonen ze natuurlijk graag het resultaat aan de Kris en Koen. “We hebben via-via wel onze contacten aangesproken”, zegt Joeri. Tot neven en nichten toe. We hebben de broers een uitnodiging gestuurd maar een reactie hebben we niet gekregen. We weten wel dat ze op de hoogte zijn en als ze komen zullen ze dat allicht niet vooraf aankondigen. De kans is klein maar als ze last minute toch opduiken dan gaan we hen natuurlijk nog een plekje geven.”

Meezingmomenten

Bij Weredi mondden de repetities intussen uit in spontane meezingmomenten en samenzangintermezzo’s. “Natuurlijk zijn er veel fans van Clouseau onder onze leden”, lacht Joeri. “En de laatste weken weerklinken er natuurlijk niets anders dan nummers van Clouseau in de repetitielokalen. Iedereen zingt ze al uit volle borst mee en dat zorgt meteen voor een goede sfeer. Het vraagt veel voorbereiding want achter de schermen moest je natuurlijk alles rond krijgen. In april was de eerste lezing en echt repeteren doen we sinds mei. Iedereen kent dus intussen de liedjes opnieuw helemaal uit het hoofd.”

Weredi speelt ‘Domino’ op vrijdag 25 november en zaterdag 26 november om 20 uur en op zondag 27 november om 15 uur. Info en tickets op deze link.

