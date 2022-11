Lustig en Vrij voert voor de allereerste keer ‘Houffalize’ op

Beersel Majd Khalifeh vertelt over zijn zoektocht naar identiteit

Op donderdag 10 november om 20 uur komt Majd Khalifeh in de gemeentelijke bibliotheek van Beersel vertellen over zijn eigen zoektocht van nieuwkomer tot actieve burger in ons land. In 2004 kwam de VRT-journalist en documentairemaker aan in België als staatloze Palestijn in een vreemd land, op zoek naar een identiteit. Zijn eigen taal, cultuur en kennis leken plots verdampt. Zijn complexe eigenheid was teruggebracht tot één woord: ‘vreemdeling’. In zijn boek ‘Herboren’ en in zijn lezing neemt hij de lezers en toeschouwers mee op sleeptouw door zijn eigen zoektocht en traject. In 2017 werd het boek bekroond met de Liberales prijs. De lezing wordt georganiseerd door de Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) en de gemeente Beersel. Een toegangskaartje is gratis. Een zitje reserveren is verplicht en kan via gros@beersel.be

1 november