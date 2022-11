Lezing over huiselijk en seksueel geweld in Huizingen

De activiteit kadert in de internationale campagne ‘Orange the World’. De lezing vindt plaats op woensdag 30 november om 19 uur. Orange the World is een campagne van de Verenigde Naties waarbij elk jaar in de periode tussen 25 november en 10 december aandacht wordt gevraagd voor de problematiek van ‘gender-based’ geweld. Spreekster is Ines Keygnaert. Naast haar affiliatie aan UGent-ICRH, CESSMIR & HRRN, is zij gastprofessor aan VIVES waar ze het Postgraduaat Forensische Verpleegkunde coördineert. In 2020 kreeg Ines de Prijs Lucien De Coninck voor haar uitmuntend onderzoek met groot humanistische waarde en sociaal engagement. In 2021 kreeg ze de Prijs Marie Popelin voor haar onderzoek naar seksueel geweld en haar bijzondere bijdrage aan gendergelijkheid en vrouwenrechten. De prijs per persoon voor de avond is 55 euro, inclusief diner. De opbrengst gaat naar de goede doelen die de organisatie steunt. Het bedrag voor de deelname kan gestort worden voor 25 november op rekening van Soroptimist Beersel-Zennevallei: BE 34 7512 0214 3390 met vermelding van de namen van de aanwezige personen.