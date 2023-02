Kasteel van Beersel heropent op 4 maart de deuren na wintersluiting

“Het kasteel blijft een van de mooist bewaarde waterburchten en spreekt tot de verbeelding van groot en klein”, laat de gemeente Beersel weten. Met een QR-audiotour kan iedereen de rijke geschiedenis van het kasteel ontdekken. Er kunnen archeologische vondsten bekeken worden en je kan een wandeling maken in de buurt van het kasteel. Je kan ook klimmen naar de derde verdieping van de torens en zo een prachtig zicht op het Pajottenland en de Zennevallei krijgen. In maart is het kasteel open op zaterdag en zondag van 11 uur tot 17 uur. Vanaf april is het kasteel ook open van dinsdag tot vrijdag van 13 uur tot 17 uur. Meer info via visit@beersel.be