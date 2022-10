Stiltewandeling laat je genieten van de rust in de natuur

“Er gaat een grote kracht uit van het samen wandelen in stilte. En de natuur biedt ons de perfecte gelegenheid om tot stilte te komen. In volledige stilte gaan we samen op pad”, stellen ze Arendonk Gezonde Gemeente. “Deze stilte begint bij het moment dat we elkaar ontmoeten. We zullen elkaar dan ook in stilte verwelkomen om vervolgens een uitgestippelde route te volgen. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. Af en toe zullen we stoppen om even te genieten van het zicht. We zijn onderweg om te genieten van de rust; haast is dus niet geboden.”