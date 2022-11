Ontdek de explosieve geschiedenis van Arendonk tijdens vertelwandeling

Het is inmiddels 150 jaar geleden dat een Parijse ingenieur toestemming vroeg tot de oprichting van een dynamietfabriek in Arendonk. Ondanks de vele ontploffingen die er plaatsvonden, werd ‘t Poeier - zoals de fabriek weleens genoemd werd - een belangrijke werkgever in de gemeente. Het laatste dynamiet werd er gemaakt in 1964. Daarna werd deels verkaveld en verkocht.

Maar er valt nog zo veel meer over te vertellen. Daarom nemen Staf Lasters en Karel Lavrijsen je deze maand mee op sleeptouw voor een boeiende wandeling. Je krijgt dan uitleg over het wel en wee van de fabriek aan de hand van de resten die her en der nog verspreid liggen in de bossen tussen brug 4 en Poederstraat. Wat werd er gemaakt, welke ongevallen er gebeurden, ‘t Poeier tijdens de oorlogen, welke grappen er al eens werden uitgehaald, wie er de baas was, etc. De wandeling is volledig gratis, maar je moet vooraf inschrijven via toerisme@arendonk.be of 014 40 90 69. De wandeling vertrekt zaterdag 12 en zondag 13 november, telkens om 13 uur.