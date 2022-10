Arendonkse 55-plussers genieten weer van toneelvoorstelling van ’t Soeffleurke

Op woensdag 2 november zijn alle Arendonkse 55-plussers uitgenodigd om te genieten van een toneelvoorstelling gebracht door toneelvereniging ’t Soeffleurke. Dit jaar brengen ze ‘Het nut van koffieprut’. De voorstelling start om 14 uur in zaal De Garve. Een kaartje kost slechts 7 euro en is verkrijgbaar bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis. Een consumptie tijdens de pauze is inbegrepen in de prijs.