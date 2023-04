Markt op Theaterplein gaat door op 1 mei

“Ik kreeg een degout van de media, dus zorgde ik voor een tegenaan­bod”: bezieler Mourad Bekkour (45) viert vijftien jaar comedyfes­ti­val ‘Nuff Said

Genoeg gezeverd. ‘Nuff Said. Al vijftien jaar bestaat het Antwerpse comedy-, muziek- en spoken word-festival en intussen verovert het niet enkel de rest van Vlaanderen maar ook Nederland. Naast trajecten voor jonge comedians, podcast en talks organiseert bezieler Mourad Bekkour (45) komende zomer ook een groot en gratis familie- en muziekfestival. Hij mijmert over zijn drijfveer, over zijn ambities en zijn degout voor de media. “Ik wilde nieuws máken bij de publieke omroep, maar dat mocht niet, ik mocht enkel nieuws recycleren.”