Frisse neus halen tijdens de kerstvakantie: 5 gezellige wandelingen voor het hele gezin in Turnhout

De kerstsfeer opsnuiven, dat lukt zoveel beter met een frisse neus en een paar kilometers in de benen. Trek deze kerstvakantie naar Turnhout, waar de prachtige Kempense natuur je met enorm veel gastvrijheid ontvangt. Voor je kroost die nog net iets te vaak ‘is ‘t nog ver?’ oppert, voor natuurliefhebbers en stevige stappers: deze wandelroutes zijn ideaal om tot rust te komen.

1. Voor de kleinsten: ‘Op zoek naar de Pinkies’ (4,5 km)

Is je kroost weinig enthousiast wanneer het idee van een winterwandeling aan de ontbijttafel wordt gelanceerd? Vertel hen dan over de sprookjesachtige plek waar de Pinkies wonen, in het Turnhouts Vennengebied, en ze trekken hun wandelschoenen zo aan. De Pinkies zijn minimensjes, zo groot als een pink, en wonen in boomholtes, verlaten vogelkastjes en soms zelfs onder de grond. Ze verstoppen zich goed, omdat ze een beetje bang zijn van grote mensen.

De interactieve wandeling ‘Op zoek naar de Pinkies’ van 4,5 kilometer neemt jullie mee op tocht langs de huisjes van de Pinkies. Ze doen lekker hun zin en zijn gek op feestjes, maar hoe overleven ze eigenlijk in de natuur? Vanaf 24 december kun je het verhaal van de Pinkies volgen en beluisteren in de Erfgoedapp. Actrice Joke Emmers leent haar speelse stem aan Pinkie Lena, jullie wandelgids. Via de app kun je de kaart downloaden waarmee je op zoek gaat naar de Pinkies, of ga bij Toerisme & UiT in Turnhout (Grote Markt 44) langs voor het wandelboekje. Dat ligt vanaf 24 december ook in de Klein Engelandhoeve, het bezoekerscentrum waar de wandeling begint en eindigt. Na de wandeling geniet je hier van een warme chocomelk.

2. Voor natuurliefhebbers (10 km)

Het Turnhouts Vennengebied is zoveel meer dan een plek waar magische sprookjesfiguren leven. Het is bovenal een prachtig natuurgebied waar vennen, heide en graslanden het uitzicht bepalen. Deze natuurpracht strekt zich uit over Turnhout, Merksplas, Ravels en Baarle-Hertog en is dus letterlijk grensverleggend. Aan de Klein Engelandhoeve vertrekt een wandeling van 10 kilometer die je naar de oostelijke kant van het Vennengebied brengt. Je passeert het Zwart Water en kunt vogels spotten die over de weilanden trekken vanop de kijktoren. Het Haverven en de Grote Klotteraard laten je genieten van de Turnhoutse natuur in al haar glorie. Volg op je pad telkens de oranje pijlen.

3. Voor stevige stappers (15 km)

Kuiten goed ingesmeerd? Kies dan voor de wandeling van 15 kilometer, die langs het Koeiven en het Peerdsven loopt. Volg op je pad dit keer de gele pijlen. Hou je camera of smartphone bij de hand, want onderweg spot je gegarandeerd fauna en flora die wel een plekje op je Instagramfeed waard zijn. Deel je mooie wandel- en wintermomenten met #visitturnhout en #winterinturnhout.

4. Voor kerstliefhebbers: sfeervolle wandeling met lampionnen

Licht in donkere dagen, daar zorgen ze in Turnhout zelf voor. Op zaterdag 17 december vertrekt om 18 uur een gezellige avondwandeling door het Turnhouts Vennengebied. Bij vertrek aan het Veldekenshof krijgt iedereen een sfeervolle lampion, om zo een hele lichtstoet te vormen. Je schrijft je best vooraf in, voor deelname betaal je € 5 per persoon. Bovendien stap je mee voor het goede doel, want de opbrengst gaat naar Move for Parkinson. Die organisatie is gevestigd in Oud-Turnhout en steunt elk werkjaar het onderzoeksteam van de Universiteit Antwerpen dat rond de ziekte van Parkinson werkt.

5. Voor nachtraven: Turnhout by Night (9 km)

Meer van dat in het nieuwe jaar? Op zaterdag 21 januari kun je deelnemen aan ‘Turnhout by Night’, een belevingsvolle winterwandeling die start van zodra de avond valt. De magische route van 9 km, met onderweg heel wat animatie en prachtige verlichting, brengt je op plekken en locaties die anders niet of minder gemakkelijk toegankelijk zijn. Je ontdekt de stad op een unieke manier.

Zin om na je wandeling nog even te blijven plakken in de Kempen? Kom de wintersfeer opsnuiven in Turnhout en plan je weekendje weg.