Culinaire winter in Turnhout: 9 x genieten voor fijnproevers in de Kempen

De Kempense gastvrijheid, die proef je nog het best in een van haar culinaire adressen. Turnhout houdt van culinair genot, en fijnproevers houden van Turnhout. Een koffiebar die ‘s avonds verandert in een knusse cocktailbar, een brunchplekje waar je de hele dag door kunt smullen én verfijnde restaurants die ook door Gault & Millau goed worden gesmaakt: 9 plekken om je smaakpapillen deze winter te verwennen, na een dagje kerstshoppen, een stevige wandeling of tijdens een weekendje weg in Turnhout.

BOLD by fused: koffie én cocktails

Waarom kiezen tussen twee concepten, als je de beide kunt combineren? Bij BOLD by fused (Bloemekensgang 9) schenkt de barista overdag de lekkerste thee en koffie, van latte tot ristretto, vergezeld van een lekkere lunch of huisgemaakt stukje taart. Van zodra de avond valt, verandert BOLD in een hippe cocktailbar waar de kaart je echt verrast. En een hongertje, dat stil je met gerechtjes to share.

Cucina Marangon: de smaak van Italië

Al meer dan 30 jaar verwelkomen Liana en Fabio je met die typische Italiaanse flair op dit topadres. Je proeft van Fabio’s interpretatie van de eigentijdse Italiaanse keuken in een prachtig kader: een oud trapgevelhuis in het hartje van de stad. Italiaanse seizoensproducten spelen uiteraard de hoofdrol in het menu, dat tweemaandelijks wijzigt. En wil je thuis nog even nagenieten? Fabio selecteerde zijn favoriete Italiaanse wijnen, verkrijgbaar in de wijnboetiek aan het restaurant.

Pique-Nique: all-day brunch in een knus kader

Hartige bagels geserveerd op vintage bordjes in Delfts blauw, de lekkerste granola parfait die je al proefde of een bordje pure verwennerij met een spiegeleitje, wentelteefje én Franse kazen: bij Pique-Nique (Vianenstraat 42) kun je de hele dag smullen.

Tatí Coffee Roasters: de rots in de (koffie)branding

Soms is een goed kopje koffie het enige wat je nodig hebt om je dag mee te beginnen. Oké, elke dag eigenlijk. Tatí Coffee Roasters (Grote Markt 67) is de eerste Specialty Coffee microbranderij in Turnhout. Hier proef je smaken van over de hele wereld, gemalen tot vloeibaar zwart goud, van Colombia en Kenia tot Sumatra en Ethiopië.

Food & Wine Bar Amu: genieten met een goed glas

Kom na een hele dag shoppen opwarmen bij Amu (Patersstraat 79). Hier geniet je van een goed glas wijn en praat je met je gezelschap bij in de heerlijke loungezetels. Kies een paar gerechtjes van de kaart om te delen en proef de mediterrane smaak van ‘t zuiden. Chef Marjanne Moonen kreeg van Gault & Millau niet voor niets een 13,5 op 20.

Restaurant Hert: dineren in de zevende hemel

Letterlijk dan. Chef Alex Verhoeven kookt in restaurant Hert de sterren van de hemel in een unieke setting. Op de bovenste verdieping van de Turnovatoren geniet je van een prachtig uitzicht over de stad en de Kempen, feestelijk verlicht. Hier krijg je verrassende combinaties als ganzenlever met suikerspin of gelakte zwezerik met kimchi op je bord. In 2022 kreeg Hert verdiend een eerste Michelinster.

De Weerelt: het beste uit de zee

Geniet je van een dagje kerstshoppen in Turnhout, of staat er een fikse wandeling op de planning in het Turnhouts Vennengebied? Keer niet huiswaarts zonder een tussenstop bij De Weerelt (Warandestraat 17). Hier vind je dagverse vis, huisgemaakte sushi, lekkere fruits de mer om alvast in de eindejaarssfeer te komen en heerlijke traiteurgerechten die je thuis enkel nog moet opwarmen.

Domus Casei: het kaaswalhalla voor liefhebbers

Net zo lekker als de vis van De Weerelt, is de kaas van Domus Casei (Patersstraat 17). Dit is de thuishaven van de lekkerste ambachtelijke kazen. Die worden ingevoerd uit o.a. Italië en Zwitserland, maar ook Belgische pareltjes liggen hier in de koeltoog. In de eigen rijpingszaal komen ze vervolgens nog verder op smaak.

Marché 17: bourgondisch genieten

Maak je er een weekendje weg in eigen land van, neem dan ‘s avonds uitgebreid de tijd om te genieten aan tafel. Bekroond met een 12 op 20 bij Gault & Millau is Marché 17 al jaren een vaste waarde op de Grote Markt. Het menu wisselt maandelijks, met telkens verse seizoensproducten in de hoofdrol. Alleen al voor het stijlvolle interieur en het prachtige servies wil je hier een avondje genieten. Van vis tot wild en alles daartussenin: chef Sander Peeters kookt klassiek met een twist.

Zin om na de wandeling nog even te blijven plakken in de Kempen? Kom de wintersfeer opsnuiven in Turnhout, ontdek nog tal van andere culinaire adressen en plan je weekendje weg.