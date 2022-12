Marq Rawls laat je van 4 tot 18 december kennis maken met handgemaakte mozaïek projecten

Leuven/Hageland Van Linter tot Kampenhout: op deze kerstmark­ten en wintereve­ne­men­ten in Leuven en het Hageland snuif je de kerstsfeer op

Over een maand is het alweer zover. Dan zitten we met zijn allen aan de feesttafel. Vooraleer we Kerstmis vieren, kan je zowat overal terecht voor de traditionele kerstmarkt. Wij zorgden voor een handig overzicht van alle afspraken in Leuven en het Hageland. Van 25 november tot 7 januari: hier geniet je van de mooiste tijd van het jaar.

25 november