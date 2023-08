Kermis in Aarschot van 19 tot 28 augustus met tal van randactiviteiten

RESTOTIP. Het Knechtjes­huis: een oase van rust in het drukke centrum van Hoogstra­ten

De zomer is al weer even begonnen en dan genieten we allemaal wel eens graag van een terrasje. Alleen, met vrienden of het gezin. Alexandre en Priscilla openden twee jaar geleden hun brasserie Het Knechtjeshuis in het gelijknamige historische gebouwen aan de Vrijheid en hebben van de immense tuin en terras een klein paradijsje gemaakt waar vooral ook kinderen ongestoord kunnen spelen. Wij probeerden het alvast uit. En onze tweeling van 6 zag dat het goed was.