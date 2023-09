ATB De Natuurvrienden organiseren natuurbelevingsdagen in park Schoonhoven

Foodtrucks van Chefs on Wheels komen naar Averbode

Het einde van de zomervakantie is in zicht, maar in Averbode is er wel nog een waardige afsluiter. Op 26 en 27 augustus palmen de foodtrucks van Chefs on Wheels het Sint-Jansplein in om iedereen te laten meegenieten van lekker eten en goede muziek. Het is meteen ook een van de laatste foodtruckfestivals van de zomer in Vlaams-Brabant.