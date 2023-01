Van liedjes van Toon Hermans tot spirituele expo: dit zijn onze vijf weekendtips voor het Meetjesland en Deinze

Deinze/Meetjesland Van verlichte tractor­tocht tot laatste keer winterpret aan de Leie: dit zijn onze weekend­tips voor Deinze en het Meetjes­land

Voor het eerste weekend na Nieuwjaar zijn er heel wat activiteiten in de regio rond Deinze en het Meetjesland. In Deinze kan je nog één keer naar het Sint-Poppoplein voor winterpret aan de Leie en wie van lichtspektakel houdt kan naar de verlichte tractortocht in Evergem of het slotweekend van Jempi’s Kersthuisje in Olsene. Dit zijn onze weekendtips voor 7 en 8 januari.

6 januari